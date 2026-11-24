Владимир Путин. / © Associated Press

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Участие европейских представителей в мирных переговорах по завершению войны в Украине Кремль фактически считает излишним.

Об этом цинично заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, в настоящее время даты следующего раунда встреч в Абу-Даби до сих пор не определены. Впрочем, «любые даты» пока неизвестны.

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Песков нагло подчеркнул, что европейские страны настаивают на четырехстороннем формате переговоров в Абу-Даби. Однако в Москве самоуверенно заявляют, мол, пока не видят «никакой дополнительной ценности» в их участии.

Песков отверг информацию о якобы передаче «фюреру» Владимир Путин не передавал президенту США Дональду Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину каких-либо документов с предложениями по «урегулированию войны и гарантиям безопасности».

Мирные переговоры — последние новости

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер ошарашил заявлением о своем видении «мира». По его словам, предстоящее соглашение должно принести гораздо больше, чем просто прекращение огня. Он считает, что так называемая главная награда переговорного трека кроется в коренном обновлении отношений между Россией и Европой.

Заметим, что ранее Песков заявлял, что следующий раунд трехсторонних переговоров может состояться уже в ближайшее время. По его словам, Кремли ориентируются на Абу-Даби как основная площадка для встречи.

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Ранее издание FT сообщило, что президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до 1 января 2027 года. Спешка Белого дома, по данным издания, связана с результатами промежуточных выборов в США, после которых республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса.

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