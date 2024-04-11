Кремль обвиняет Украину в отсутствии желания к диалогу.

Спикер президента-диктатора Российской Федерации Дмитрий Песков вновь заявил, что Москва готова сесть за стол переговоров с Киевом.

Об этом Песков заявил на брифинге, сообщают росСМИ.

Традиционно в Кремле обвиняют Украину. Мол, Киев не хочет к диалогу.

"РФ открыта к переговорам по Украине, но в условиях, когда Киев сам их запретил, Москва не видит горизонтов впереди", — цинично выразился он.

По словам Пескова, переговорный процесс без РФ по Украине "бессмысленный и по сути является бесполезным процессом".

Напомним, СМИ сообщают, что у Турции новый "мирный план" для Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продвигать проект договора, который вроде бы заморозит войну, развязанную РФ в Украине.

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