Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле продолжают дерзко заявлять, мол, «заинтересованы в урегулировании» войны в Украине, которую сами начали.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Спикер диктатора Владимира Путина заявил, мол, трехсторонний формат переговоров по Украине нужно продолжать. Вроде бы Москва в этом заинтересована и благодарна Соединенным Штатам Америки «за посредничество».

По словам Пескова, конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет.

Мирные переговоры — последние заявления

Президент Владимир Зеленский заявил: рассчитывает на проведение нового раунда переговоров с участием Украины, РФ и США на следующей неделе. По его словам, переговоры должны были состояться в ОАЭ в прошлую пятницу, но график сместился из-за его поездки на фронт.

Также глава государства подчеркнул, что сейчас все внимание мира сейчас приковано к ситуации вокруг Ирана. Киев ожидает, что переговоры с Россией продолжатся, когда США будут готовы работать так, как договаривались.

В то же время спецпредставитель США Стив Виткофф заявлял, что трехсторонние переговоры продолжаются, и уже в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. По его словам, главной целью этих дискуссий является достижение мирного соглашения, которое должно окончательно завершить войну.

