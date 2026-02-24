У Путина сделали новое заявление о переговорах с Украиной: что известно

Путин и Белоусов / © Associated Press

Реклама

Кремль пока не может подтвердить сроки проведения следующего раунда переговоров по Украине. Мол, их нужно согласовать.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, дата и место проведения будут озвучены «после достижения между сторонами соответствующего понимания». Песков ни подтвердил, ни опроверг информацию, состоится ли следующая встреча в Женеве в конце этой недели.

Реклама

Москва надеется, говорит пресс-секретарь диктатора, что переговоры будут продолжены. Мол, Россия «сохраняет ясную и последовательную позицию».

Напомним, ранее руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что следующий раунд мирных переговоров может состояться уже на этой неделе — 26-27 февраля. В то же время, комментируя текущий этап переговоров, он заверил, что диалог не стоит на месте. По его словам, результаты станут очевидными только на завершающем этапе.

Между тем, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что вероятность личной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным растет. Так, считает он, переговоры могут состояться уже в ближайшее время.