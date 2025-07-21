Владимир Путин. / © Associated Press

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Агрессорка Российская Федерация якобы выступает за проведение третьего раунда переговоров с Украиной. Пока конкретных дат нет.

Об этом заявил спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, никаких изменений в составе русской группы нет. Так что ее, как и два предыдущих раза - в мае и июне во время встреч в Стамбуле, а также в 2022-м, будет возглавлять помощник "фюрера" Владимир Мединский.

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Что касается меморандумов Киева и Москвы, говорит Песков, стороны должны обменяться мнениями, потому что эти проекты "диаметрально противоположны".

"Российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны. Должна быть большая дипломатическая работа", - сказал Песков.

Заметим, что в своей версии РФ выдвинул ультимативные требования, среди которых отказ от территорий - даже не оккупированных российской армией, также вывод ВСУ из всех этих областей. В частности, среди требований также нейтралитет Украины, установление предельной численности ВСУ и других формирований, прекращение поставок военной помощи от союзников и исключение присутствия армии третьих стран на украинской территории.

Напомним, турецкие СМИ сообщают, что российская и украинская делегации могут встретиться в Стамбуле уже на этой неделе – в среду или четверг. Впрочем, источники не рассказали о деталях по месту, времени проведения переговоров Украины и России, как и составу делегации.

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Заметим, на прошлой неделе спикер диктатора Дмитрий Песков нагло заявил, мол, Украина не хочет продолжать дипломатический процесс для урегулирования войны. Спикер Кремля призвал "оказывать давление на Киев", чтобы состоялся новый раунд переговоров.

Дата публикации 23:32, 18.07.25 Количество просмотров 41 Эрдоган звонил Путину, а Трамп разгневался на Кремль. Мосейчук. Сухенко. Пятница