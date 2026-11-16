У Путина сделали новое заявление о перемирии: чего боятся со стороны Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Getty Images

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Москва не заинтересована во временном перемирии. По его словам, РФ якобы стремится к долгосрочному миру, а не передышке для Украины, поэтому боевые действия будут продолжаться параллельно с переговорным процессом.

Об этом пресс-секретарь российского диктатора высказался во время брифинга для пропагандистских СМИ 16 ноября.

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Песков объяснил, почему Россия не поддерживает идею временного перемирия в войне против Украины.

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«Мы сами неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия. Поэтому «специальная военная операция» (война — ред.) продолжается, а переговорный трек — это то, что должно вот к этому миру нас и привести», — убеждает спикер Кремля.

Песков добавил, что Москва не заинтересована в паузах, которые, по его словам, позволят Украине «подлечить серьезные раны», нанесенные страной-агрессором.

«Что касается мирного процесса, мы неоднократно также говорили, что этот процесс растянутый по времени, он сложный, он состоит из огромного количества деталей, значения каждой из которых очень трудно переоценить. Эта работа продолжается», — добавил спикер президента РФ.

Перемирие в войне в Украине — последние новости

Напомним, 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый быстрый путь к завершению войны — это прекратить огонь на текущей линии фронта и перейти к длительным дипломатическим переговорам. Он также подчеркнул, что требование России сначала подписать масштабный мирный план, а уже потом остановить боевые действия, будет свидетельствовать только о нежелании президента РФ Владимира Путина заканчивать войну.

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В тот же день глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев передал партнерам предложения по перемирию в Черном море, и энергетике и сейчас ожидает ответ России. По словам Сибиги, во время переговоров в Абу-Даби украинская сторона озвучила три ключевых требования: деэскалацию и прекращение огня, гарантии безопасности, а также встречу Зеленского с Путиным, которая, по убеждению министра, способна ускорить окончание войны.

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия исключает требования о немедленном прекращении огня в Украине, которое якобы позволит ВСУ восстановить силы. По словам Лаврова, для Кремля неприемлема позиция Европы о том, что обсуждение будущей архитектуры безопасности невозможно без устойчивого режима тишины. Министр обвинил европейских партнеров в стремлении выиграть время для компенсации военных потерь Украины.

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