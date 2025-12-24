ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2154
Время на прочтение
1 мин

У Путина сделали новое заявление о "позиции России" в отношении Украины

Кремль отказался комментировать 20 пунктов мирного плана, о котором рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле заявляют, что «ключевые параметры позиции» агрессора России по урегулированию в Украине уже доведены до американской стороны. Москва готовится к дальнейшим контактам.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, посланник диктатора Кирилл Дмитриев доложил Владимиру Путину об «итогах поездки во всех нюансах».На основе этих докладов, говорит Песков, в Кремле определят следующие параметры контактов с Вашингтоном.

Комментируя вопрос о 20 пунктах мирного плана, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, а также о том, какая его часть может быть приемлемой для России, Песков нагло заявил, мол, уже давал «соответствующие разъяснения раньше».

Заметим, что ранее посланец президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев загадочно подытожил встречу с делегацией США в Майами, намекнув на следующий раунд переговоров. По его словам, «в следующий раз: Москва».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов договора о мире, который обсуждают Украина, США и Россия. Впрочем, кроме базового документа, есть и отдельные приложения по направлениям. В частности, ссылки на другие возможные документы или соглашения, которые появятся на основе рамочных договоренностей.

Дата публикации
Количество просмотров
2154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie