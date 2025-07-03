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У Путина сделали новое заявление о прекращении американской помощи Украине
Представитель диктатора РФ отмечает, что Москва внимательно "внимательно наблюдает" за происходящим.
Агрессорка Российская Федерация не прекращает комментировать и утешаться сообщениями о приостановке поставок вооружений США Украине.
Новое заявление дерзко озвучил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Москва "внимательно наблюдает" за приостановкой американской помощи, которую получала Украина, и "видит проблему".
Песков нагло приравнял это событие к окончанию великой войны, начатой РФ в 2022-м. Так, цинично подчеркнул представитель диктатора, чем меньше Киев получит ракет, тем ближе будет конец сво.
Напомним, накануне в Москве очень обрадовались, что США остановили поставки оружия Украине . В Кремле нагло заявляют, что это может приблизить окончание так называемой "сво".
Заметим, СМИ назвали имя человека, стоящего за прекращением помощи Украине от США.
Отметим, что Госдепартамент назвал свою причину «паузы» в поставке оружия. Мол, это не означает полного прекращения военной помощи Киеву. Ведь изменения касается только одного аспекта, одной ситуации, и «много других мощных вариантов относительно вооружения Украины».