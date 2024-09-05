Спикер президента РФ подчеркнул, что "главное – достичь тех целей, которые стоят перед нами, а уже дальше, какими методами – это вторично".

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что ни США, ни государства Европы, ни Украина якобы не предросположены политико-дипломатическим способам урегулирования, поэтому война должна продолжаться до достижения целей Москвы.

Об этом пресс-секретарь российского диктатора заявил в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

Песков заявил, что с самого начала Путин якобы неоднократно отмечал готовность к "урегулированию политико-дипломатическими средствами".

"Ведь СВО (так россияне называют войну – ред.) – это крайнее решение, это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения по диалогу", – придумал спикер Путина.

Он подчеркнул, что для РФ "главное – достичь тех целей, которые стоят перед нами, а уже дальше, какими методами – это вторично". Песков также соврал, что Москва готова достигать своих целей "преимущественно мирными способами".

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"Но мы видим, что ни Вашингтон, ни европейские государства, ни Украина не склонны к политико-дипломатическим способам. Поэтому СВО должна продолжаться до достижения целей", — подчеркнул спикер главы Кремля.

Напомним, 26 августа Песков заявил, что по состоянию на сегодняшний день переговоры с Украиной потеряли свою актуальность.

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