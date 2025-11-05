ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
589
Время на прочтение
1 мин

У Путина сделали новое заявление о ядерном оружии

Минобороны РФ анонсировало подготовку к ядерным испытаниям.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Ядерное оружие

Ядерное оружие

В России считают целесообразным приступить к немедленной подготовке к ядерным испытаниям на полигоне «Новая земля». Соответствующее заявление сделал глава Минобороны РФ Андрей Билоусов.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Он заявил, что «США активно увеличивают наступательные вооружения» и якобы «последовательно выходят из договоров по стратстабильности».

Ранее США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Так, Minuteman III был выпущен из базы Ванденберг в Калифорнии.

«GT 254 – это не просто запуск, а всесторонняя оценка способности системы выполнять свою критическую задачу. Данные, собранные во время испытания, имеют решающее значение для поддержания надежности и точности этого оружия», — отметил командир 576-летной испытательной эскадрильи подполковник Карри Рэй.

Дата публикации
Количество просмотров
589
