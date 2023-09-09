В Кремле подчеркивают, что условия РФ по "зерновому соглашению" известны и не нуждаются в толковании.

В Российской Федерации заявляют, что их не устраивают предложенные условия возобновления "зернового соглашения". Москва требует выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков, сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Например, сейчас говорится, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Но дело в том, что в договоренности говорится, что SWIFT должен быть открыт для "Россельхозбанка", а не для "дочки", – высказался Песков.

По словам представителя Кремля, "речь идет о том, что нужно все-таки вернуться к основам, к тем договоренностям, которые были изначально".

"Президент четко сказал, что в тот момент, когда они будут выполнены, сразу же возобновится соглашение, но не наоборот. Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя в праве и считаем себя обязанными сначала дождаться этого исполнения, а потом уже возобновлять это соглашение", — цинично заявил Песков.

Более того — он заявил, что "все условия прекрасно известны, не требуют никаких искажений, толкований, они абсолютно конкретны, и все это абсолютно реализовано".

Напомним, немецкий таблоид Bild опубликовал статью о тайных переговорах ООН с Россией — между генсеком Антониу Гутеррешем и главой российского МИД Сергеем Лавровым. В распоряжение СМИ попало письмо, в котором якобы идет речь о возможном ослаблении санкций против Москвы. Отмечается, что часть ограничений может быть снята в обмен на возобновление "зернового соглашения".

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