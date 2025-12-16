- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1735
- Время на прочтение
- 2 мин
У Путина сделали новые заявления о войне, мире и "достижении поставленных целей"
В Кремле отказались комментировать переговоры в Берлине, потому что, говорят, не видели официального заявления по итогам встречи.
В администрации российского «фюрера» Владимира Путина продолжают цинично заявлять, мол, «хотят остановить войну и гарантировать мир». В то же время в Кремле говорят, что стремятся «достичь поставленных целей».
Об этом заявил спикер диктатора Дмитрий Песков.
Он цинично подчеркнул, что Россия хочет «остановить эту войну, достичь целей, обеспечить свои интересы и создать мир в Европе в будущем».
Песков продолжает нагло утверждать, мол, Москва хочет мира. Однако вместе с этим заявлением он бросил обвинения в сторону Украины, которая предлагает перемирие — хотя бы на Рождество. По его словам, РФ «не готова участвовать в замене выхода на соглашение мгновенными решениями».
По словам Пескова, Кремль на данный момент не видел текст совместного заявления лидеров ЕС по поводу гарантий безопасности Украины, а «публикации СМИ» на эту тему он отказался комментировать. Москва, подчеркнул спикер «фюрера», проанализирует текст совместного заявления лидеров ЕС, когда увидит его.
Напомним, немецкое издание BILD отмечает, что после переговоров в Берлине Запад заговорил о конце войны в Украине. Политики считают, что сейчас он «ближе, чем когда-либо». В частности, такого же мнения придерживается президент США Дональд Трамп.
Заметим, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве «готовы заключить соглашение», но выдвинули требования. По его словам, есть компромиссы, на которые в Кремле «ни в коем случае» не готовы идти. В частности, принципиальным вопросом остается возможность размещения войск стран НАТО в Украине после завершения боевых действий.