У Путина сделали шокирующие заявления о «перемирии»: аналитики разоблачили циничную стратегию Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Армия РФ проигнорировала объявленный Украиной режим прекращения огня от 6 мая. В Кремле еще и обвинили Киев в нарушении перемирия, несмотря на то, что оккупанты выполняли боевые задания с начала «режима тишины» .

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют, что российские и оккупационные чиновники «объединились» вокруг ударов по аннексированному Джанкой в Крыму, которые были совершены ночью 5 мая — до того, как в 00:00 6 мая началось одностороннее прекращение огня по Украине. Все они «ложно утверждали, что Киев нарушил собственное прекращение огня».

Реклама

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил незадолго до 22:30 5 мая, что украинские БпЛА были направлены на полуостров, а затем, через 10 мин после полуночи 6 мая, сообщил об атаке, предположив, что ВСУ нанесли удары до прекращения огня. В то же время, несколько депутатов Государственной думы РФ также признали, что эта атака произошла незадолго до начала прекращения огня в полночь.

«Российское обвинение не убедительно, поскольку боевые задачи, происходящие до прекращения огня, не нарушают прекращения огня», — подчеркивают в Институт.

В ISW добавляют, что российские войска ранее производили удары и наземные операции вплоть до начала предварительных соглашений о прекращении огня. В частности, односторонние соглашения Кремля о прекращении огня: 30-часовое перемирие в апреле 2025-го, прекращение огня в День Победы в мае прошлого года и Пасхальное прекращение огня в этом году. В частности, именно на «перемирие» на Пасху-2026 кафиры казнили четырех украинских военнопленных.

«Россия часто нарушала свои односторонне объявленные соглашения о прекращении огня, а российские и украинские чиновники неоднократно обвиняли друг друга в нарушении таких соглашений о прекращении огня», — говорится в отчете.

Реклама

Нарушение перемирия Россией

Американские специалисты подчеркивают, что РФ «решительно проигнорировала украинское прекращение огня». Их военные запустили серию беспилотников и ракет, в результате которых погибли более 20 человек.

В частности, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли два ракетных удара по городу Запорожье, убив 12 мирных жителей и ранив более полусотни жителей.

Полиция Донецкой области сообщила, что захватчики нанесли три удара бомбами ФАБ-250 по Краматорску, убив по меньшей мере пятерых и ранив по меньшей мере 12 человек.

Ужины 5 мая российские войска запустили баллистическую ракету по городу Днепр, где погибли четыре мирных жителя, а почти 20 получили травмы.

Реклама

Украинские чиновники сообщили, что удары страны-агрессорки также были направлены по Харьковской и Сумской областям.

В целом российские войска нанесли два последовательных небольших удара баллистическими ракетами 4-5 и 5-6 мая, которые привели к чрезвычайно большому количеству жертв среди гражданского населения.

«Односторонние соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной и обвинения в нарушениях соглашения о прекращении огня продолжают демонстрировать необходимость того, чтобы любое соглашение о прекращении огня или мирное соглашение были официально согласованы всеми сторонами заранее и включали надежные механизмы мониторинга», — сказал он.

Ведь соглашения о прекращении огня без четких механизмов обеспечения соблюдения, надежного мониторинга и четко определенных процессов разрешения споров вряд ли будут соблюдены. В то же время, добавляют в ISW, любое длительное прекращение боевых действий потребует от обеих сторон установления четких условий, внедрения систем мониторинга третьих сторон и вывода войск с линии столкновения, чтобы снизить риск нарушений и эскалации.

Реклама

Режим тишины и «прекращение огня» — что известно

Украина ввела тишину в полночь 6 мая. Это стало ответом на одностороннее прекращение огня Путина ко Дню Победы 9 мая. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев односторонне введет прекращение огня и будет соблюдать этот режим, если Россия ответит взаимностью.

Это были идентичные условия одностороннего прекращения огня, предложенное Владимиром Путиным на 8 и 9 мая в связи с празднованием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Однако Москва сорвала перемирие. Украинский лидер заявил, что Россия фактически отвергла прекращение огня, продолжая атаки и убивая мирных украинцев. С 00:00 до утра 6 мая было зафиксировано 1820 нарушений тишины.

Дата публикации 20:29, 06.05.26 Количество просмотров 68 Россия нарушила «перемирие»! Удары по детскому саду в Сумах, СТО в Запорожье и складам в Днепре

Новости партнеров