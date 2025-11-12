У Путина сделали свежее заявление о переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о якобы открытости Москвы к переговорам с Украиной и в очередной раз посыпал обвинениями в адрес Киева.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.

По словам Пескова, Москва открыта к переговорам, но «Киев не готов говорить».

Реклама

Напомним, накануне временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил, что Москва якобы готова к «продолжению прямых переговоров с украинской стороной» на стамбульской площадке. По его словам, для диалога нужна «политическая воля со стороны Киева». Иванов добавил, что ранее РФ передала Украине «ряд предложений», в частности о создании трех рабочих групп онлайн, но положительной реакции не получила.

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с Россией в Стамбуле в этом году завершились почти без результата и сейчас прекращены. Он отметил, что в условиях диктатуры невозможно вести «творческие дискуссии» с российскими переговорными группами, у которых жесткий мандат.

По словам Кислицы, Киев сосредотачивает усилия на том, чтобы побудить мировых партнеров к прямой встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.