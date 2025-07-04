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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Путина сделали заявление о дипломатическом завершении войны

В РФ говорят, что их так называемая "сво" - то есть война в Украине - продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле цинично считают, мол, дипломатическое завершение войны в Украине "пока не представляется возможным". Своей провить в этом Москва не видит.

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Путин во время разговора с американским лидером подтвердил, что РФ "заинтересована" в достижении целей "сво" и "желательно политико-дипломатическими средствами".

Впрочем, цинично добавил Песков, "пока это не представляется возможным".

Напомним, ранее Дмитрий Песков высказался о меморандуме и новом раунде переговоров Киева и Москвы. По его словам, содержание меморандума "еще даже не рассматривалось с украинской стороной".

Между тем, аналитики ISW считают, что диктатор РФ остается преданным своим целям в Украине. Впрочем, устранение так называемых "коренных причин" войны, о которых утверждает Кремль, противоречит утверждению "фюрера", что Россия поддерживает содержательные переговоры по прекращению войны.

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