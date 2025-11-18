ТСН в социальных сетях

Политика
1180
1 мин

У Путина сделали заявление о диверсии на польской железной дороге

Песков назвал «примечательным» тот факт, что к инциденту на польской железной дороге причастны украинцы.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал диверсию на железной дороге в Польше. Он сказал, что Кремль не удивлен попытками Варшавы обвинить Москву.

Заявление Пескова распространяют российские средства массовой пропаганды.

Спикер хозяина Кремля назвал примечательным тот факт, что к железнодорожной диверсии в Польше «снова» причастны украинцы.

По словам Пескова, в Кремле не удивлены тем, что Польша прежде всего попыталась обвинить Россию в причастности к железнодорожной диверсии.

Напомним, 17 ноября Польша подтвердила попытку диверсии на железнодорожном участке Варшава — Люблин, где сработало взрывное устройство и повредило часть пути.

Представитель министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский заявил, что диверсия или «террористический акт» на железнодорожных путях был организован «спецслужбами с востока», намекая на Россию. По его словам, российские службы стремятся дестабилизировать польское общество.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что к диверсиям на железной дороге причастны двое граждан Украины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Туск подчеркнул, что эти преднамеренные акты имели целью вызвать катастрофу. Личности подозреваемых установлены. После совершения диверсий они покинули Польшу и вернулись в Беларусь.

