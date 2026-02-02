У Путина сделали заявление о его встрече с Зеленским: где она возможна

Владимир Путин и Владимир Зеленский / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Кремль продолжает настаивать на собственных условиях относительно диалога с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Пресс-секретарь также подтвердил новую встречу российской и украинской делегаций в Абу-Даби.

Заявления Пескова цитируют российские средства массовой пропаганды.

Россия сохраняет свою позицию, что если Зеленский хочет переговоров с Путиным, они должны проходить в Москве.

Песков также отказался детализировать визит представителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Майами, указав, что была концептуальная оценка переговоров с двух сторон — и от Дмитриева, и от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Представитель кремлевского диктатора назвал «украинское урегулирование» сложным, многовекторным процессом. По его словам, по каким-то вопросам удалось приблизиться к решению, по каким-то — пока нет.

Песков также подтвердил информацию о том, что второй раунд работы групп безопасности по Украине состоится в Абу-Даби в среду-четверг, 4-5 февраля.

Потенциальная встреча Зеленского с Путиным: что известно?

Напомним, 30 января Зеленский категорически отверг возможность переговоров с Путиным в России или Беларуси, назвав такие приглашения «политической игрой». Глава государства подчеркнул, что встреча в Москве так же невозможна, как и приезд главы Кремля в Киев в нынешних условиях. Зеленский отметил, что Украина готова к любому реальному формату на нейтральной территории или с участием международных посредников.

Зеленский также пояснил, что для достижения договоренностей по территориям необходим прямой контакт на уровне лидеров государств. По его словам, у технических групп нет полномочий для решения таких критических вопросов. Украина остается открытой к переговорам с участием США и Европы, рассчитывая на твердые гарантии безопасности и вступление в ЕС. Эти пункты являются частью масштабной программы прекращения войны, которая также предусматривает пакет реконструкции страны.

К слову, 1 февраля Зеленский сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ состоится в Абу-Даби 4 и 5 февраля. По словам президента, украинская переговорная команда уже подготовила доклад и готова к предметному разговору.