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У Путина сделали заявление о готовности к переговорам с Трампом

У Путина сделали заявление о готовности к переговорам с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

В Кремле подчеркивают, мол, нужна "политическая воля".

В Кремле отреагировали на заявление будущего президента США Дональда Трампа о том, что он готовится к переговорам с "фюрером" Владимиром Путиным.

Об этом заявил спикер диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, Путин якобы готов ко встрече с Трампом. Мол, для этого нужна "политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога".

"Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом. Президент неоднократно об этом говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никаких условий для этого не нужно", — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что "конкретики по поводу встречи пока нет". Но он предполагает, что "будут движения", когда Трамп вернется в Белый дом.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин хочет встретиться с ним. Трамп пока не озвучил график встречи.

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