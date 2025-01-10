У Путина сделали заявление о готовности к переговорам с Трампом

В Кремле отреагировали на заявление будущего президента США Дональда Трампа о том, что он готовится к переговорам с "фюрером" Владимиром Путиным.

Об этом заявил спикер диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, Путин якобы готов ко встрече с Трампом. Мол, для этого нужна "политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога".

"Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом. Президент неоднократно об этом говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никаких условий для этого не нужно", — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что "конкретики по поводу встречи пока нет". Но он предполагает, что "будут движения", когда Трамп вернется в Белый дом.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин хочет встретиться с ним. Трамп пока не озвучил график встречи.

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