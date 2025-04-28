ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
317
Время на прочтение
1 мин

У Путина сделали заявление о "готовности к прямым переговорам"

Кремль в очередной раз вызывающе заявляет о якобы готовности к миру.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Агрессорка Россия якобы ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров . Мол, Москва к этому готова.

Об этом цинично заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Спикер "фюрера" нагло говорит, мол, сигнал о готовности к прямым переговорам должен выходить из Киева. Впрочем, якобы пока Кремль "не видит никаких действий".

В очередной раз Песков цинично заявляет, что Россиян "неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу".

Вспомнил пресс-секретарь Путина и о США. По его словам, усилия Белого дома "по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина и РФ близки к соглашению о прекращении войны. По его словам, обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить это".

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie