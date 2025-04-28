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У Путина сделали заявление о "готовности к прямым переговорам"
Кремль в очередной раз вызывающе заявляет о якобы готовности к миру.
Агрессорка Россия якобы ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров . Мол, Москва к этому готова.
Об этом цинично заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Спикер "фюрера" нагло говорит, мол, сигнал о готовности к прямым переговорам должен выходить из Киева. Впрочем, якобы пока Кремль "не видит никаких действий".
В очередной раз Песков цинично заявляет, что Россиян "неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу".
Вспомнил пресс-секретарь Путина и о США. По его словам, усилия Белого дома "по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются".
Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина и РФ близки к соглашению о прекращении войны. По его словам, обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить это".