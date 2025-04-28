Владимир Путин. / © Associated Press

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Агрессорка Россия якобы ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров . Мол, Москва к этому готова.

Об этом цинично заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Спикер "фюрера" нагло говорит, мол, сигнал о готовности к прямым переговорам должен выходить из Киева. Впрочем, якобы пока Кремль "не видит никаких действий".

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В очередной раз Песков цинично заявляет, что Россиян "неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу".

Вспомнил пресс-секретарь Путина и о США. По его словам, усилия Белого дома "по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина и РФ близки к соглашению о прекращении войны. По его словам, обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить это".

Дата публикации 21:38, 27.04.25 Количество просмотров 70 Трамп наконец-то это признал сам! Путину больше не удастся водить американца за нос