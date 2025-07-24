У Путина сделали заявление о меморандумах Украины и России

Кремль. / © Associated Press

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В ходе переговоров в Стамбуле 23 июля Украина и РФ обсудили подготовленные ранее меморандумы. В Кремле заявляют, что позиции Украины и РФ "далеки друг от друга" в этих документах.

Об этом заявил глава российской делегации, помощник "фюрера" Владимир Мединский.

По его словам, стороны "долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, которые передали в прошлый раз".

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"Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжать контакты как на уровне делегаций, так – мы надеемся – оперативно на уровне рабочей группы", – высказался Мединский.

Заметим, что среди требований агрессорки России, прописанных в тексте их меморандума, - отказ от территорий - даже тех, которые не были оккупированы российской армией, также вывод ВСУ из всех этих областей. В частности, среди требований также нейтралитет Украины, установление предельной численности ВСУ и других формирований, прекращение поставок военной помощи от союзников и исключение присутствия армии третьих стран на украинской территории.

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялись переговоры Украины и России при посредничестве турецкой стороны. Киев договорился об обмене не только военных, но и гражданских лиц.

Известно, что Украина предложила РФ провести встречу лидеров – президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина до конца августа 2025 года. Такие переговоры могут пройти при участии президентов Турции Реджепа Эрдогана и США Дональда Трампа.

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Тем временем Россия предложила продолжать переговоры в новом формате – онлайн, чтобы «сэкономить время и деньги». Россияне предложили сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Дата публикации 20:23, 23.07.25 Количество просмотров 50 Здесь очень много прессы РФ! Третий раунд переговоров в Стамбуле - в прямом эфире