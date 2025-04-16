У Путина сделали заявление о моратории на удары по энергообъектам

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Администрация российского "фюрера" Владимира Путина якобы не готова сообщить точное время окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.

Об этом нагло заявил пресс-секретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.

Издаваемые из Москвы заявления просто возмущают цинизмом и ложью. С позиции спикера "фюрера" - РФ все добросовестно выполняла с 18 марта. Впрочем, якобы пока он "не готов сообщить о принятом решении" относительно того, когда срок договора истечет.

Реклама

Вместо этого Песков бросился обвинениями в адрес Украины, цинично заявив, что "Киев фактически не соблюдал мораторий".

Напомним, ранее в России назвали свои условия для "мирного решения" в Украине. Мир может быть достигнут при соблюдении трех условий, отмечают в Кремле.