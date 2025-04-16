- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 773
- Время на прочтение
- 1 мин
У Путина сделали заявление о моратории на удары по энергообъектам
Кремль нагло обвиняет Украину в несоблюдении условий договора.
Администрация российского "фюрера" Владимира Путина якобы не готова сообщить точное время окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.
Об этом нагло заявил пресс-секретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.
Издаваемые из Москвы заявления просто возмущают цинизмом и ложью. С позиции спикера "фюрера" - РФ все добросовестно выполняла с 18 марта. Впрочем, якобы пока он "не готов сообщить о принятом решении" относительно того, когда срок договора истечет.
Вместо этого Песков бросился обвинениями в адрес Украины, цинично заявив, что "Киев фактически не соблюдал мораторий".
Напомним, ранее в России назвали свои условия для "мирного решения" в Украине. Мир может быть достигнут при соблюдении трех условий, отмечают в Кремле.