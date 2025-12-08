У Путина сделали заявление о переговорах Украины и США по мирному плану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить информацию о результатах консультаций США и Украины по мирному плану.

Заявление Пескова цитируют российские средства массовой пропаганды.

«Сейчас нам важно понять, какие итоги работы США с Украиной после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что сейчас стороны все больше понимают, что работать надо в тишине, поскольку противоположное не дает достичь результатов.

По словам Пескова, Кремлю неизвестно о разногласиях во мнениях в Украине относительно мирного плана.

Представитель диктатора также заявил, что в случае устранения взаимных раздражителей между Россией и США, могут открыться перспективы для реставрации двусторонних отношений.

Напомним, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым закончили свой визит в США, где провели несколько дней плодотворной работы с командой президента Дональда Трампа. Украинская делегация ставила главной целью получение исчерпывающей информации о переговорах американской стороны в Москве, а также сбор всех актуальных проектов предложений. Умеров подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы достичь «достойного завершения войны».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по мирному плану США остаются разделенными из-за вопроса территорий. В частности, стороны не достигли согласия по Донбассу. Зеленский сказал, что «существуют разные видения США, России и Украины».