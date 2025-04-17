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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Путина сделали заявление о "принадлежности" новых регионов к России

Москва цинично заявляет о принадлежности украинских регионов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация цинично заявила о том, что вопрос о принадлежности "новых регионов" - Донбассу и Новороссии - не стоит.

Об этом заявил спикер кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, "новые регионы являются неотъемлемой частью России". Речь идет о временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также так называемые ЛНР и ДНР.

"Так что вопрос ставить невозможно", - нагло ответил Песков на вопрос о возможной передаче контроля над Донбассом, а также Запорожской и Херсонской областями Москве как обязательное условие для завершения "сво".

Не обошел вниманием Песков и встречу представителей Украины и США в Париже. Кремль считает, что там будут "обсуждать разные аспекты урегулирования".

Напомним, в России назвали свои условия для "мирного решения" в Украине. Одна из них – это безъядерный статус Украины.

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