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У Путина сделали заявление о продолжении переговоров с Украиной
Дмитрий Песков заявил, что пока нет понимания относительно продолжения переговоров с Украиной и их места проведения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о втором раунде переговоров с Украиной по войне.
Спикера российского диктатора цитируют средства массовой пропаганды.
Так, Песков сообщил об отсутствии пока понимания относительно продолжения переговоров между Россией и Украиной и относительно их места. По словам «рупора» главы Кремля, нужно подготовиться ко второму раунду.
Песков также сказал, что продолжается работа над проектом меморандума с Украиной о будущем мирном соглашении. Документ еще не передавался Киеву.
По словам спикера президента России, реализация «стамбульских договоренностей» будет продолжена.
Напомним, первый раунд переговоров между Украиной и Россией состоялся в Стамбуле 16 мая. Там удалось договориться только об обмене пленными «1000 и 1000»: часть людей уже обменяли. Как сообщил экс-представитель Украины при ООН Сергей Кислица, россияне на переговорах в Стамбуле категорически отвергали идею безусловного прекращения огня.
После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Путиным 19 мая стороны договорились о том, что Россия предложит Украине меморандум по возможному будущему мирному договору. По словам российского диктатора, документ должен содержать «принципы возможного прекращения огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».
Как сообщил 24 мая заместитель председателя комитета по международным делам Совета федерации РФ Константин Косачев, Москва в ближайшие дни намерена передать Украине проект меморандума по мирному урегулированию.