Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

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Спикер президента России Путина Дмитрий Песков заявил о продолжении войны против Украины для обеспечения интересов Москвы и прокомментировал возможность новых переговоров с Киевом о мире.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

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Песков принялся утверждать, что Россия хотела бы решать поставленные перед ней задачи мирным путем, однако из-за якобы отсутствия такой возможности продолжает войну против Украины, чтобы защищать собственные интересы.

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По его словам, в Кремле пока не владеют информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров между делегациями РФ и Украины.

Кроме того, спикер российского диктатора пожаловался, что страна-агрессор якобы сталкивается с агрессивной политикой со стороны европейских стран.

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что переговоры между Украиной и РФ по окончанию войны планируют оживить, и новый раунд с участием США может состояться уже в сентябре. Хотя сейчас переговорный процесс находится на паузе, чиновник анонсировал дальнейшие события и встречи переговорщиков при американском посредничестве.

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