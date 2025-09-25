У Путина сделали заявление о "риторике" США и мирных переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разная риторика, которая звучит из США, не противоречит их декларируемому желанию урегулировать войну в Украине. По словам Пескова, Москва продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.

«Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования в Украине», — заявил спикер президента России.

Он добавил, что Москва поддерживает эти усилия и «продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров».

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о войне в Украине. Он сказал, что полностью понял военно-экономическую ситуацию Украины/России, проблемы экономики РФ, поэтому считает, что Украина, при поддержке Евросоюза, способна бороться и вернуть всю свою территорию «в ее первоначальном виде».

На следующий день вице-президент США Дж. Д. Вэнс заявил, что Трамп крайне нетерпелив относительно России. Американский лидер все больше убеждается, что затягивание войны играет против Москвы, а ключ к миру зависит от ее конкретных шагов.

Заметим, 24 сентября госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и повторил призыв президента Трампа прекратить убийства. Рубио также отметил необходимость того, чтобы Москва сделала существенные шаги для долгосрочного урегулирования войны.