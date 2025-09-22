У Путина сделали заявление о своих истребителях в небе Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустыми и безосновательными обвинения со стороны Эстонии в нарушении ее воздушного пространства истребителями РФ.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Опровергнув обвинения со стороны Эстонии, Песков в очередной раз цинично заявил, что якобы российские военные действуют строго в рамках международных правил, в частности это касается полетов.

Реклама

Напомним, накануне Эстония выразила решительный протест России из-за нарушения своего воздушного пространства. 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство страны и находились там 12 минут. В Эстонии назвали инцидент «беспрецедентно дерзким» и призвали усилить политическое и экономическое давление на РФ.

После инцидента Эстония также обратилась к НАТО с просьбой о консультациях на основании статьи 4 Североатлантического договора.

В Минобороны России взялись опровергать обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства. В ведомстве утверждали, что истребители летели над нейтральными водами Балтийского моря, не отклонялись от маршрута и не нарушали воздушных границ других государств.