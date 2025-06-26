У Путина сделали заявление о третьем раунде переговоров в Стамбуле

Владимир Путин. / © Associated Press

Пока сроки третьей встречи Киева и Москвы в Стамбуле не известны. Дата последующих переговоров станет известно после завершения обменов пленными.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, после завершения процедур по обмену пленными, о которых договорились Россия и Украина в Стамбуле, "придет время определиться с датами третьего раунда переговоров".

Песков отмечает то, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты Америки "продолжали свои усилия в отношении Украины".

Новый раунд переговоров

Накануне Дмитрий Песков заявил о прекращении мирных переговоров с Украиной. По его словам, сейчас внимание сейчас сосредоточено на реализации договоренностей, которые были достигнуты во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

Заметим, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что новые переговоры с делегацией РФ могут состояться. после завершения обменов пленными. После этого "стороны обсудят следующий шаг".

Кроме того, украинский лидер считает, что Россия будет затягивать с переговорами в Стамбуле . В частности, и для отсрочки санкций.

