У Путина сделали заявление о третьем раунде переговоров в Стамбуле
Москва, говорит Песков, заинтересована в том, чтобы Штаты "продолжали свои усилия в отношении Украины".
Пока сроки третьей встречи Киева и Москвы в Стамбуле не известны. Дата последующих переговоров станет известно после завершения обменов пленными.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, после завершения процедур по обмену пленными, о которых договорились Россия и Украина в Стамбуле, "придет время определиться с датами третьего раунда переговоров".
Песков отмечает то, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты Америки "продолжали свои усилия в отношении Украины".
Новый раунд переговоров
Накануне Дмитрий Песков заявил о прекращении мирных переговоров с Украиной. По его словам, сейчас внимание сейчас сосредоточено на реализации договоренностей, которые были достигнуты во время второго раунда переговоров в Стамбуле.
Заметим, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что новые переговоры с делегацией РФ могут состояться. после завершения обменов пленными. После этого "стороны обсудят следующий шаг".
Кроме того, украинский лидер считает, что Россия будет затягивать с переговорами в Стамбуле . В частности, и для отсрочки санкций.