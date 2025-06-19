У Путина сделали заявление о вмешательстве США в конфликт Израиля и Ирана

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле считают, что возможное "вмешательство" Соединенных Штатов Америки в конфликт Израиля и Ирана нежелательно. Мол, это только усугубит ситуацию.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По словам представителя "фюрера", вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке "влечет его разрастание, будет еще один виток эскалации".

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "Москва предостерегает Вашингтон от такого шага", а также "спекулятивных, умозрительных вариантов". Мол, помощь Израилю "может радикально дестабилизировать ситуацию". По его словам, такое вмешательство "было бы неправильным".

Иран, в отличие от Израиля, является военным партнером РФ. К слову, в мае Тегеран одобрил 20-летний пакт о стратегическом партнерстве с Москвой . Соглашение предусматривает укрепление двусторонних связей, в том числе более тесное сотрудничество в области обороны.

Кроме того, РФ получает от Ирана вооружение . Кроме беспилотников Шахед, российская армия получает пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360.

Как сообщалось, уже с первых дней нового обострения на Ближнем Востоке диктатор РФ выступил с неожиданной инициативой стать посредником в мирном урегулировании "израильско-иранского конфликта". В частности, об этом "фюрер" заявил во время разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньянгу.

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Напомним, что Bloomberg заявил, что американские чиновники готовятся, что Вашингтон атакует Иран. Является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Дата публикации 20:22, 18.06.25 Количество просмотров 37 Верховный лидер Ирана пригрозил США "решительным ответом" в случае вмешательства на стороне Израиля!