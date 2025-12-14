ТСН в социальных сетях

У Путина сделали заявление о возвращении Крыма Украине

Крым останется в составе России, уверен Ушаков.

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Помощник президента России Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Украина уже никогда не вернет временно оккупированный Крым.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы пропагандистов.

«У Зеленского „железобетонно“, на „миллион процентов“ не удастся вернуть Крым и обеспечить Украине вступление в НАТО», — сказал Ушаков.

Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выступил с пропагандистским заявлением, публично отвергнув возможность возвращения к границам 2022 года и обвинив Украину в срыве всех договоренностей, что привело к войне.

Тем временем в Минобороны Украины заявили, что планируют возвращать Крым.

