Владимир Путин. / © Associated Press

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Представитель российского президента-диктатора РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев высказался за гарантию безопасности для Украины и вступления страны в НАТО.

Об этом политик страны-агрессорки заявил в интервью Fox News.

Дмитриев заявил, что Кремль против вступления Украины в Североатлантический альянс.

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"Вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, абсолютно невозможно. Это, я думаю, было широко признано. В частности, администрацией Трампа. Но вы знаете, некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", - сказал Дмитриев.

Заметим, что эта риторика представителя фюрера несколько отличается от традиционных заявлений российских властей. Ведь раньше Россия была против любых гарантий безопасности для Украины.

Как сообщалось, представители РФ и президента США Дональда Трампа встретились в Вашингтоне. Визит состоялся после того, как президент США выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня, заявив в воскресенье, что он "взбешен" на диктатора РФ.

Дата публикации 16:20, 03.04.25 Количество просмотров 151 Генсек НАТО сделал заявление по Украине! Рубио же промолчал! Что происходит в штаб-квартире?