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У Путина сделали заявление о вступлении Украины в НАТО
В Москве сменили заявления о гарантиях безопасности для Украины.
Представитель российского президента-диктатора РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев высказался за гарантию безопасности для Украины и вступления страны в НАТО.
Об этом политик страны-агрессорки заявил в интервью Fox News.
Дмитриев заявил, что Кремль против вступления Украины в Североатлантический альянс.
"Вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, абсолютно невозможно. Это, я думаю, было широко признано. В частности, администрацией Трампа. Но вы знаете, некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", - сказал Дмитриев.
Заметим, что эта риторика представителя фюрера несколько отличается от традиционных заявлений российских властей. Ведь раньше Россия была против любых гарантий безопасности для Украины.
Как сообщалось, представители РФ и президента США Дональда Трампа встретились в Вашингтоне. Визит состоялся после того, как президент США выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня, заявив в воскресенье, что он "взбешен" на диктатора РФ.