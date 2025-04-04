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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2905
Время на прочтение
1 мин

У Путина сделали заявление о вступлении Украины в НАТО

В Москве сменили заявления о гарантиях безопасности для Украины.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Представитель российского президента-диктатора РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев высказался за гарантию безопасности для Украины и вступления страны в НАТО.

Об этом политик страны-агрессорки заявил в интервью Fox News.

Дмитриев заявил, что Кремль против вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, абсолютно невозможно. Это, я думаю, было широко признано. В частности, администрацией Трампа. Но вы знаете, некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", - сказал Дмитриев.

Заметим, что эта риторика представителя фюрера несколько отличается от традиционных заявлений российских властей. Ведь раньше Россия была против любых гарантий безопасности для Украины.

Как сообщалось, представители РФ и президента США Дональда Трампа встретились в Вашингтоне. Визит состоялся после того, как президент США выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня, заявив в воскресенье, что он "взбешен" на диктатора РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
2905
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