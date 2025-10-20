У Путина сделали заявление об остановке военных действий и встрече с Трампом

Дмитрий Песков / © Getty Images

В Кремле отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о сдаче Донбасса в обмен на мир в Украине.

В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков коротко отметил, что «переговорная линия РФ по остановке войск на существующих позициях не меняется».

Также он не предоставил деталей подготовки встречи Путина с Дональдом Трампом в Будапеште.

«Пока никаких деталей саммита РФ — США в Будапеште нет, нужно сделать еще много „домашней работы“ по линии внешнеполитических ведомств», — отметил Песков.

Ранее появилась информация, что Дональд Трамп якобы призвал Владимира Зеленского принять условия Путина, иначе Россия его «уничтожит». Глава Белого дома якобы настаивал, чтобы Украина уступила всю территорию Донецкой области и повторял тезисы Путина, которые тот озвучил накануне в личной беседе.

Однако впоследствии Трамп опроверг эту информацию. В частности, возразил, что обсуждал с Владимиром Зеленским передачу Донбасса России, а позиция Штатов состоит в том, что стороны должны остаться на тех рубежах, где они находятся сейчас, то есть на линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что распродажей Украины никто не будет заниматься.