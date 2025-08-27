У Путина сделали заявление относительно нового раунда переговоров России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не может назвать точных сроков нового раунда переговоров между РФ и Украиной. Из слов Пескова следует, что речь идет не о переговорах на уровне лидеров — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По словам спикера Путина, руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, но Кремль пока не может назвать точных сроков нового раунда переговоров.

Реклама

Песков в который раз повторил свой тезис о том, что контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы был результат.

Спикер российского диктатора также сказал, что работа между РФ и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата.

«Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезным для общего результата дела. Работа должна вестись дальше в непубличном формате, только так можно достичь результата», — высказался Песков.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров взялся утверждать, что встреча Путина и Зеленского якобы не обсуждалась во время саммита на Аляске, а возникла позже «экспромтом». Лавров сказал, что «встреча на высшем уровне должна быть очень хорошо подготовлена». Москва предложила повысить уровень делегаций в Стамбуле.

Реклама

Заметим, 25 августа президент Украины Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Китом Келлогом заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой в формате лидеров для решения ключевых вопросов войны. Глава государства призвал Россию продемонстрировать такую же готовность.