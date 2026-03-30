У Путина сказали, готовы ли объявить мобилизацию в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая мобилизация в стране пока не планируется.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Так, Песков коротко сказал, что темы новой мобилизации в России нет на повестке дня.

Он таким образом ответил на слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия не может восстановить свою армию, из-за чего возможна всеобщая мобилизация.

Ранее о новой волне мобилизации высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сказав, что потребности в ней нет. Он утверждает, что только с начала этого года контракт на прохождение военной службы заключили более 80 тыс. человек.

К слову, по данным ISW, президент России Владимир Путин и Медведев использовали день 23 февраля, чтобы подготовить граждан к новой волне принудительной мобилизации. Через риторику о «патриотизме», «общем деле» и «гражданской ответственности» Кремль пытается нормализовать идею самопожертвования и уменьшить общественное недовольство от будущих призывов. Медведев, признавая высокую «цену победы», стремится заранее оправдать огромные потери на фронте, которые будут только расти из-за ставки РФ на изнурительную пехотную войну.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует рекрутировать еще 409 тыс. военных в 2026 году, готовясь к эскалации.

Из-за страха новой волны мобилизации в начале 2026 года в России резко вырос спрос на загранпаспорта. В Москве и других крупных городах свободные слоты на портале «Госуслуги» практически исчезли, а система перегружена. В регионах ситуация также критическая: люди ждут очереди месяцами или не могут получить даже готовые документы. Уровень заинтересованности эмиграцией в Google Trends снова достиг пиковых значений времен частичной мобилизации, поскольку для многих паспорт стал единственным шансом выехать из страны в условиях неопределенности.