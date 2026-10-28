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У Путина сказали, от чего будет зависеть продолжение переговоров о мире
Россия ожидает итогов промежуточных выборов в США 3 ноября, прежде чем возвращаться к трехсторонним переговорам о завершении войны в Украине.
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по окончании войны в Украине после 4 ноября.
Об этом заявил помощник диктатора Путина Юрий Ушаков, цитируемый российскими пропагандистскими СМИ.
По всей видимости, эта дата связана с тем, что в США на 3 ноября запланированы промежуточные выборы в Конгресс.
Ушаков уклончиво ответил, что сроки продления переговоров будут зависеть от развития ситуации, включая положение на фронте.
«Это ясно, что будет после 4 ноября», — сказал он пропагандистам.
Судя по заявлению Ушакова, в Кремле еще совсем не определились с составом переговорной группы. По его словам, состав делегации России определят в ближайшее время. Ушаков при этом отметил, что «скелет делегации есть».
Также он сообщил, что кандидатуры Стубба и Стере как представители всей Европы на переговорах пока не обсуждаются.
Ранее Ушаков заявил, что европейские страны не будут участвовать в переговорах между Россией, Украиной и США.
Напомним, в интервью британским СМИ президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны могут состояться уже 10 ноября в Абу-Даби — сразу после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.
Однако на сегодняшнем брифинге с премьером Нидерландов Зеленский уточнил, что точная дата переговоров с Владимиром Путиным пока не известна, ведь это полностью зависит от решения Кремля.