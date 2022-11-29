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У Путина снова обвинили Киев в невозможности диалога и неготовности обсуждать требования Москвы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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У Путина снова обвинили Киев в невозможности диалога и неготовности обсуждать требования Москвы

Фото: Associated Press

Специальная военная операция продолжается, подчеркнул Песков.

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной. У президента-диктатора Владимира Путина в этом снова обвиняют Киев.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.

По его словам, для мирных переговоров необходима "политическая воля Украины". Переговорам якобы мешает "украинская позиция", — бросил обвинения Песков.

"Действительно, пока никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность обсуждать требования Москвы", — высказался представитель Кремля.

Специальная военная операция продолжается, подчеркнул Песков.

Диалог Украины с агрессорной Россией

К слову, в Кремле не в первый раз бросают Украине обвинения "в отсутствии диалога". Мол, могут достичь целей "спецоперации" мирным путем.

Больше — Москва якобы готова даже общаться с западными странами. Дескать, только это может склонить Украину сесть за стол переговоров с РФ.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отмечает, что первым шагом к переговорам должен быть выход оккупационных войск с украинской территории. Кроме того, Кремль должен изменить свою риторику. В частности, признать себя оккупантом.

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Дата публикации
Просмотры
2544
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