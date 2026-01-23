У Путина снова сделали заявление о решении территориальных вопросов

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Агрессорка Россия заявляет, что нет перспектив «долгосрочного урегулирования» в отношении Украины , если не будут решены территориальные вопросы.

Об этом заявил помощник российского фюрера Юрий Ушаков после встречи с американскими спецпредставителями.

По словам кремлевского чиновника, диктатор Владимир Путин заявил, что «долгосрочное урегулирование» по прекращению войны в Украине не будет достигнуто без предварительного решения территориальных вопросов. В Москве снова акцентировались на «формуле Анкориджа».

Реклама

«Главное, что во время этих переговоров между нашим президентом и американцами было заявлено, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, не стоит рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования», — заявил Юрий Ушаков.

В Кремле в очередной раз дерзко отметили, мол, агрессорка РФ «нацелена на политико-дипломатическое разрешение конфликта». Впрочем, цинично добавил он, «до достижения договоренностей» Москва дальше будет добиваться «достижения целей „сво“ на поле боя».

Как сообщалось, ночью завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом. Стороны якобы договорились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности при участии представителей России, США и Украины.

Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что Кремль выдвигает новые территориальные аппетиты. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил отказ Москвы от любого мирного соглашения, которое не передает России всю «Новороссию», включающую районы восточной и южной Украины за пределами оккупированных областей, а также предоставляет Киеву гарантии безопасности со стороны Европы.