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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Путина снова заговорили о "мире": новое заявление из Кремля

В России заявляют о якобы готовности к переговорам, но прекращать так называемую "сво" не будут.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль нагло настаивает, мол, хочет достичь целей так называемой "сво" "мирными средствами". Более того - якобы РФ готова к новым переговорам с Киевом.

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, мирный процесс в отношении Украины остановился. Песков говорит, мол, Москва ждет сигналов из Киева "о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров".

В традиционной кремлевской манере спикер Путина высказался о желании “мира” и обвинил Украину в противоположном.

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал заявление о возможной встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также диктатора РФ Владимира Путина. По его словам, Москва якобы готова к третьему раунду переговоров и теперь ожидается ответ Киева.

Заметим, что в это время в РФ манипулируют заявлениями о якобы готовности к новым переговорам. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва «ждет ответа от украинской стороны» относительно возможных сроков.

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