Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Кремль нагло настаивает, мол, хочет достичь целей так называемой "сво" "мирными средствами". Более того - якобы РФ готова к новым переговорам с Киевом.

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, мирный процесс в отношении Украины остановился. Песков говорит, мол, Москва ждет сигналов из Киева "о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров".

Реклама

В традиционной кремлевской манере спикер Путина высказался о желании “мира” и обвинил Украину в противоположном.

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал заявление о возможной встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также диктатора РФ Владимира Путина. По его словам, Москва якобы готова к третьему раунду переговоров и теперь ожидается ответ Киева.

Заметим, что в это время в РФ манипулируют заявлениями о якобы готовности к новым переговорам. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва «ждет ответа от украинской стороны» относительно возможных сроков.

Дата публикации 21:16, 04.07.25 Количество просмотров 6 Обстрел после разговора с Трампом! Критически важные «Петриоты» развернули прямо на границе!