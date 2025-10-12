- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 312
- Время на прочтение
- 1 мин
У Путина снова заявили о готовности к переговорам: но что-то мешает
В Москве традиционно обвиняют украинскую сторону в нежелании сесть за стол переговоров.
Россия готова к переговорам с Украиной, но Киев и ЕС нагнетают ситуацию и ищут причины отказа.
Такое циничное заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.
«В вопросе урегулирования в Украине очень драматический момент, со всех сторон нагнетается напряженность. РФ готова к мирному урегулированию, Трамп также призывает сесть за стол переговоров, но ЕС и Киев не желают что-либо делать в этом русле», — сказал он.
Напомним, Путин сделал ряд циничных заявлений. В частности, сказал, что россияне и украинцы — якобы «один народ», а вся Украина якобы «фактически российская».
«Приверженность Путина этому нарративу подчеркивает его постоянное стремление уничтожить украинское государство и покорить украинский народ», — считают аналитики.