Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
312
Время на прочтение
1 мин

У Путина снова заявили о готовности к переговорам: но что-то мешает

В Москве традиционно обвиняют украинскую сторону в нежелании сесть за стол переговоров.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

Россия готова к переговорам с Украиной, но Киев и ЕС нагнетают ситуацию и ищут причины отказа.

Такое циничное заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.

«В вопросе урегулирования в Украине очень драматический момент, со всех сторон нагнетается напряженность. РФ готова к мирному урегулированию, Трамп также призывает сесть за стол переговоров, но ЕС и Киев не желают что-либо делать в этом русле», — сказал он.

Напомним, Путин сделал ряд циничных заявлений. В частности, сказал, что россияне и украинцы — якобы «один народ», а вся Украина якобы «фактически российская».

«Приверженность Путина этому нарративу подчеркивает его постоянное стремление уничтожить украинское государство и покорить украинский народ», — считают аналитики.

Дата публикации
Количество просмотров
312
Следующая публикация

