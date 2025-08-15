- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 7233
- Время на прочтение
- 1 мин
У Путина спросили, когда он прекратит убивать гражданских в Украине: он улыбнулся в ответ (видео)
Путина дважды спросили, когда он перестанет убивать украинцев.
Журналисты спросили главу России Владимира Путина, когда он перестанет убивать гражданских людей в Украине. Сначала он проигнорировал вопрос и не ответил.
Это произошло во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске у трапа самолета.
Позже Путина снова спросили, когда он перестанет убивать гражданских. В ответ он лишь улыбнулся.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным начались на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж.
Планировалось, что в 22:30 по киевскому времени начнется встреча лидеров тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего было запланировано расширенное заседание вместе с делегациями за рабочим обедом.
Однако планы изменились: вместо личного разговора тет-а-тет переговоры начались в формате «три на три» — в составе трех представителей с каждой стороны.
ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров США и РФ.