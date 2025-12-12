Владимир Путин. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Кремле нагло заявил, мол, «весь Донбасс российский». Вроде бы, поэтому заявил Украины о референдуме по территориальному вопросу не имеют смысла.

Об этом заявил помощник российского фюрера Юрий Ушаков.

По его словам, «Донбасс – российский, весь». Ушаков дерзко упомянул о Конституции РФ, в которую в октябре 2022-го незаконно включили оккупированные украинские территории в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Также кремлевское должностное лицо повторило дерзости заявил Владимиру Путину, что «рано или поздно» вся территория Донбасса перейдет под полный контроль России — «если не переговорным путем, то военным». Вместо этого, цинично добавил помощник диктатора, прекращение огня может наступить только после вывода ВСУ.

Ушаков предположил, что на Донбассе не будет украинских и российских войск, а будет Росгвардия и полиция. Мол, это все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что решение по территориальным вопросам должен принимать украинский народ — либо через выборы, либо референдум. По его словам, предложения США относительно Донбасса , фактически отражающие позицию РФ, не отвечают интересам Украины.

«Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», - подчеркнул глава государства.

