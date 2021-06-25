У Путина "тяжело" отреагировали на возможный разрыв связей Украины с оккупированным Донбассом

У президента РФ не замедлили с комментариями по альтернативному плану Зеленского относительно ОРДЛО, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта.

В Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном проведении всеукраинского референдума относительно разрыва связей с оккупированным Донбассом, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта.

По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, ему трудно комментировать подобные заявления украинского лидера, передает ТАСС.

"Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы "отторгнуты" украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, ситуации и предоставления ей характера де-юре, разумеется, тут можем только выразить сожаление", — заявил Песков.

Отметим, представитель Путина неоднократно повторял традиционное утверждение, что якобы "Россия не является стороной конфликта" на Донбассе, а потому, по его мнению, для урегулирования ситуации украинская сторона начать диалог с представителями оккупационной власти.

Вместе с тем президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается "бросать Донбасс, несмотря ни на что".

Уже седьмой год идет война на Донбассе, а также оккупация Крыма Россией. Кроме этого, прошло ровно шесть лет заключения Комплекса мер Минских договоренностей, или так называемого Минске-2. Политический ландшафт с тех пор изменился кардинально. А вот к миру мы так и не приблизились. О главных уроках, которые преподнесли Зеленскому переговоры с Россией — читайте в нашем материале.

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