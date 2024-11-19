У Путина угрожают "ядерным ответом" на применение Украиной против РФ западных ракет

По словам Пескова, войска внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Украины применить ракеты ATACMS.

Использование западных неядерных ракет Вооруженными силами Украины против России может повлечь за собой ядерный ответ. Это подразумевает обновленная ядерная доктрина РФ.

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков.

Спикер Владимира Путин отметил, что российские военные внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Украины применить американские ракеты ATACMS.

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Песков также заявил, что РФ рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю вынужденную меру. По его словам, обновление ядерной доктрины потребовалось, чтобы привести ее в соответствие с нынешней политической обстановкой.

В то же время спикер российского диктатора заверил, что страна-агрессор якобы всегда занимает ответственную позицию и предпринимает усилия для уменьшения ядерной угрозы.

Напомним, 19 ноября Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания, утвердив обновленную ядерную докртину. В частности, доктриной предусматривается возможность ядерного ответа при критической угрозе суверенитету РФ даже обычным оружием.

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