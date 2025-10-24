Дмитрий Песков / © Getty Images

Президент РФ Владимир Путин накануне пообещал «ошеломляющий ответ» не на поставку ракет Tomahawk Украине, а вообще на попытки ударов вглубь России.

Об этом заявил в пятницу, 24 октября, спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

По его словам, заявление президента государства-агрессора было «красноречивым и исчерпывающим».

Ситуацию с переговорами по Украине Дмитрий Песков назвал «затянувшейся паузой», возникшей из-за якобы «нежелания Киева интенсифицировать переговорный процесс». Вероятно, спикер Путина имел в виду нежелание Украины капитулировать перед агрессором.

Песков также традиционно обвинил в затягивании переговорного процесса «европейских кураторов» Украины, очевидно, имея в виду союзников в Европе, которые помогают сопротивляться оккупантам.

Представитель Путина отрицает очевидный срыв саммита с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, разглагольствуя о том, что конкретных сроков его проведения якобы не называлось.

Он заверил россиян, что Путин, как якобы и Трамп, не исключают возможности проведения саммита РФ и США в будущем.

Комментируя новые санкции Запада против России, в частности американские — против нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла», Дмитрий Песков заявил, что ответ РФ будет ориентирован на собственные национальные интересы. Представитель Путина не уточнил, будет ли он таким же «ошеломляющим», как и ответ за удары вглубь территории РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп иронично отреагировал на слова Путина о том, что санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний не окажут существенного влияния на экономику РФ, предложив вернуться к этому вопросу через полгода.

Напомним, президент России Владимир Путин срочно отправил в США своего ключевого переговорщика по Украине, финансиста Кирилла Дмитриева. Этот визит происходит на фоне американских санкций против нефтяных гигантов РФ и отмененного саммита в Будапеште.