У Путина возмутились отсутствием реакции Запада на события в РФ: "Ситуация тревожная"

В Кремле называют "достаточно тревожной" ситуацию в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации, а также возмущаются тем, что нет реакции Запада на атаку по Москве.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.

По его словам, там "продолжаются обстрелы гражданских объектов". Кроме того, не забыл спикер главы Кремля выразить возмущение в адрес мира. Мол, никто не осудил события в Белгородской области.

"Мы действительно обеспокоены этой ситуацией. Здесь тоже, кстати, ни слова осуждения от ни одного государства, которое принадлежит к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры", — заявил Песков.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение о том, что война, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным, перебрасывается на территорию РФ. Она будет только расти в своем геометрическом прогрессе.

Читайте также: