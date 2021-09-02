У Путина возмутились предоставлением США военной помощи Украине: угрожают эскалацией в Донбассе

У Путина возмутились предоставлением США военной помощи Украине: угрожают эскалацией в Донбассе

Российская сторона в очередной раз выпустила циничное заявление в сторону Украины.

В Кремле обеспокоены тем, что США окажут военную помощь Украине, и традиционно пригрозили началом эскалации на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

Как он заявил, в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.

"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", — сказал Песков. (Отметим, Россия традиционно называет внутренним конфликтом войну, которую уже 7 год ведет против Украины. — Ред.).

В конце своего ответа Песков произнес: "Это очень опасно".

Напомним, в Российской Федерации заявили, что Украина и Соединенные Штаты собираются построить дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве, а не "для себя".

В Белом доме завершилась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась она более двух часов вместо запланированных протокольно 45 минут.

Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась она более двух часов вместо запланированных протокольно 45 минут. Офис президента Украины опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

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