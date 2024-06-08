В Кремле набросились с обвинениями в Париж.

В администрации президента-диктатора РФ Владимира Путина назвали "очень провокативными" последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Представитель Кремля цинично высказался, что, мол, своими действиями Макрон "декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте" — так в Москве называют начатую войну в Украине. По словам Пескова, заявил французский президент "нагнетают напряженность на континенте и не способствуют чему-либо положительному".

Заместитель Путина отказался прокомментировать, как "фюрер" отреагировал на то, что Макрон поддерживает применение французского оружия для ударов по территории РФ. Мол, у диктатора не было, и вряд ли возникнет желание читать интервью президента Франции.

Макрон и Украина

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление об ударах Украины западным оружием по России. В частности, отметил приверженность этому. В то же время французский лидер говорит, что речь не идет об ударах по гражданскому населению.

Кроме того, Макрон предложил президенту США Джо Байдену отправить военных в Украину. Отмечается, что такое предложение он сделал главе Белого дома во время недавнего разговора. Заметим, что президент Франции это лоббировал и раньше.

Еще раньше Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в противостоянии полномасштабной агрессии в Российской Федерации. По его словам, стоять на стороне мира означает "предоставить Украине возможности защиты своих границ и своего суверенитета".

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