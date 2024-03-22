У Путина впервые официально признали "СВО" в Украине войной

В Кремле подчеркивают, что россияне должны понимать это.

Пока агрессорка Российская Федерация находится в состоянии войны. Произошло это якобы потому, что Запад начал поддерживать Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как "специальная военная операция", но как только там образовалась эта компашка, когда коллективное Запад стало участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден", — заявил он.

По словам Пескова, якобы гражданам РФ следует это понимать, "для своей внутренней мобилизации".

Прихвостень Путина также цинично заявил о "части территории России де-факто оккупированной" Киевом. Мол РФ должен "освободить новые регионы и обезопасить людей там".

"Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать какие-либо методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территориях новых регионов", — высказался Песков.

Напомним, недавно Владимир Путин снова пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны" через "прилеты" по территории России. По его словам, она будет на расстоянии, с которого никто не сможет добраться до территории России. Мол, сейчас Москва вынуждена "защищать интересы наших граждан".

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