У Путина выдали новое заявление о Польше и Украине

Путин и Песков / © Associated Press

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Спикер Кремля Дмитрий Песков в очередной раз распространил пропагандистские заявления по Украине. В этот раз он утверждает, что над страной якобы нависла «угроза дезинтеграции».

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

В Польше, по его словам, якобы есть силы, «покушающиеся на украинские территории». Такое заявление представитель Кремля сделал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

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«Угроза дезинтеграции висит над Украиной, поскольку в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь поживиться украинскими территориями», — заявил Песков.

Никаких доказательств в подтверждение своих слов представитель Кремля не привел. Подобные заявления являются частью российской пропаганды, регулярно продвигающей нарративы о якобы территориальных претензиях соседних государств к Украине.

Ранее Песков заявил, что так называемая «специальная военная операция» якобы «превратилась в войну». По его словам, это произошло из-за «привлечения коллективного Запада» на стороне Украины. В то же время представитель Кремля в очередной раз повторил российские пропагандистские нарративы, пытаясь оправдать полномасштабное вторжение РФ.

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