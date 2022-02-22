У Путина выдвинули новые условия для проведения экстренного "нормандского саммита"

В РФ хотят конкретных предложений на повестке дня.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков после заявления о выходе из "Минских соглашений" уже усомнился и в целесообразности проведения экстренного саммита стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РФ). В Кремле придумали новое условие для "нормандского саммита".

Об этом пишет российский ТАСС.

Спикер Путина говорит, что вероятность проведения экстренного саммита лидеров или советников глав стран "нормандской четверки" будет зависеть от того, что на нем предложат рассмотреть, от конкретных предложений в повестке дня.

По его словам, "это не должно быть диалогом в формате "переливания с пустого в пустое".

"Будет все зависеть от конкретики предложений, от соображений по поводу возможного содержания таких контактов", — сказал Песков.

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В то же время, несмотря на очередную отговорку для не проведения переговоров в "нормандском формате", спикер Путина сказал, что, мол, "Россия сохраняет открытость к дипломатическому общению и заинтересована в этом".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" является эскалационным шагом.

Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы по Донбассу дипломатическим путем.

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